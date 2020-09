Lechner Racing wandelt auf den Spuren von Mercedes

Das Salzburger Rennteam fixierte beim Saisonfinale des Porsche Supercups den Sieg in der Teamwertung. Dennoch ist das Team nicht restlos zufrieden.

In der Formel 1 dominiert Mercedes seit 2014 die Konkurrenz nach Belieben. Das Pendant zu den Silberpfeilen im Porsche Supercup, der im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfindet, heißt BWT Lechner Racing. Der Salzburger Rennstall mit Sitz in Thalgau konnte die Serie in den vergangenen vier Jahren jeweils für sich entscheiden. Beim Saisonfinale des Porsche Supercups auf der Traditionsrennstrecke in Monza am Sonntag sicherte sich die Mannschaft von Teamchef Walter Lechner sen. zum fünften Mal in Folge den Sieg in der ...