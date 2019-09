Leclerc im ersten Sotschi-Training voran

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat zum Auftakt des GP von Russland die Bestzeit im ersten Formel-1-Training gesetzt. Der 21 Jahre alte Monegasse lag am Freitag in Sotschi in 1:34,462 Minuten knapp vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel schaffte es mit einer guten halben Sekunde Rückstand im zweiten Ferrari auf den dritten Rang.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Ferrari setzt positiven Trend auch in Sotschi fort