Leclerc im Singapur-Abschlusstraining voran

Ferrari-Jungstar Charles Leclerc ist im Abschlusstraining der Formel 1 in Singapur etwas überraschend die Bestzeit gefahren. Der Monegasse verwies WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes und seinen Teamkollegen Sebastian Vettel am Samstag auf die Plätze zwei und drei. Am Vortag waren die Ferrari auf dem Marina Bay Street Circuit noch deutlich langsamer als die anderen Topteams gewesen.

SN/APA (AFP)/ROSLAN RAHMAN Leclerc kam mit großem Selbstbewusstsein nach Singapur