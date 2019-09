Leclerc will im Ferrari-Heimrennen in Monza nachlegen

Nach seinem Formel-1-Premierensieg in Spa-Francorchamps will Charles Leclerc im Ferrari-Heimrennen am Sonntag in Monza (Start: 15.10 Uhr/live ORF 1, RTL und Sky) gleich nachlegen und den Druck auf seinen Teamkollegen Sebastian Vettel weiter erhöhen. Der vierfache Ex-Weltmeister, der seit über einem Jahr sieglos ist, hat nur noch zwölf Punkte Vorsprung auf den 21-jährigen Monegassen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN THYS Leclerc will in Monza siegen