Legends Grand Prix 2025: Salzburgring wird zur großen Bühne für historische Boliden

Knapp zwei Jahre dauert es noch bis der Legends Grand Prix am Salzburgring seine Premiere feiert. Die ersten Infos wurden bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Mit der Austragung des Legends Grand Prix 2025 vom 2. bis 5. Oktober wird eine neue Serie im Bereich "Classic Cars" auf dem Salzburgring eröffnet. Der Legends Grand Prix wird in Form von Demofahrten ausgetragen, womit die Gefahr minimiert wird, dass die historisch wertvollen "Zeitzeugen der Automobilwelt" durch Unfälle zu Schaden kommen. "Wir wollen den Legends Grand Prix mittelfristig in den Top Fünf der Classic-Series in Europa etablieren. Das Fahrerfeld, das in England, Frankreich, Italien und Deutschland an den Start geht, soll zukünftig auch in Salzburg zu sehen sein", erklärte Joachim Althammer, Geschäftsführer der Legends GP GmbH sowie Organisator der Edelweiß Classic und des Rossfeld-Bergrennens. "Die Region um den Salzburgring bietet alles, was für diese Klientel von Wertigkeit und Bedeutung ist. Eine historische Rennstrecke zwischen der Naturkulisse "Salzkammergut" und der Kulturmetropole Salzburg."

Goodwood dient als Vorbild

Nach dem Beispiel von Goodwood wird auch der Legends Grand Prix mit einem historischen Jahrmarkt ausgestattet sein. Das Konzept sieht in Gestaltung und Optik ein einheitliches Gesamtbild vor, bestehend aus Fahrgeschäften, Pagodenzelten und Verkaufsständen. Brauchtum und Volkskultur bilden den Rahmen dazu. Den Besuchern soll eine automobile Zeitreise in historischer Atmosphäre vermittelt werden. "Eine Ära neu erfahren, das ist die Philosophie des Legends Grand Prix auf dem Salzburgring", erklärte Althammer. Hinsichtlich des Teilnehmerfelds ergänzt der für die sportlichen Belange verantwortliche Arno Zensen, der fast drei Jahrzehnte lang erfolgreich als Teamchef in der DTM aktiv war: "Mit dem Legends Grand Prix schaffen wir ein zeitgeschichtliches Veranstaltungsformat in der internationalen Oldtimerszene. Wir erwarten bis zu 250 Boliden, die an vier Tagen und in acht Klassen, von 1920 bis 1985 auf dem Salzburgring zu sehen sind."