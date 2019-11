Weltmeister Lewis Hamilton hat die letzte Formel-1-Pole des Jahres 2019 erobert und startet von ganz vorne in seinen 250. Grand Prix. Der Brite war im Qualifying für den Grand Prix von Abu Dhabi am Samstag Schnellster vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas, der aber zurückgereiht wird. Neben Hamilton aus Reihe eins fährt am Sonntag daher Max Verstappen im Red Bull los.

Quelle: SN