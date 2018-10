Lewis Hamilton mit Kampfansage: "Habe das Beste noch vor mir"

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton ist noch lange nicht fertig. Daran ändert auch der nahende fünfte WM-Triumph nichts. "Ich glaube fest daran, dass ich das Beste noch vor mir habe", sagte der Brite in einem dpa-Interview vor dem Grand Prix der USA, bei dem er am Sonntag (Start: 20.10 Uhr/live ORF eins) in Austin schon wieder Formel-1-Weltmeister werden könnte.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Lewis Hamilton will noch mehr, immer mehr