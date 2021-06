In diesem Jahr findet in der Formel 1 wieder ein Grand-Prix-Doppel auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Heute startet mit dem Großen Preis der Steiermark das erste der beiden Rennen.

SN/gepa pictures Max Verstappen startet am Sonntag vom ersten Startplatz.

Max Verstappen hat am Samstag im Qualifying die schnellste Rundenzeit hingelegt und geht am Sonntag (15.00 Uhr) zum sechsten Mal in seiner Karriere vom ersten Startplatz aus in einen Grand Prix. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!