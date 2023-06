Die Königsklasse des Motorsports gastiert an diesem Wochenende in Österreich. Von Freitag bis Sonntag werden am Red-Bull-Ring im steirischen Spielberg insgesamt mehr als 300.000 Besucher erwartet. Verfolgen Sie die größte Sportveranstaltung Österreichs hier im Liveblog!

BILD: SN/GEPA PICTURES Bereits am Donnerstag herrschte reges Treiben in der Boxengasse.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen" Liveblog