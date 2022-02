Der österreichische Formel-1-Rennstall Red Bull Racing stellt am Mittwoch, 9. Februar, offiziell sein Rennauto für die Saison 2022 vor. Verfolgen Sie die Präsentation des RB18 ab 17 Uhr hier im Livestream!

Die Präsentation im Livestream

Da ab dieser Saison ein neues technisches Reglement in der Formel 1 in Kraft tritt, wird sich der Bolide optisch stark vom Weltmeisterauto aus dem Vorjahr unterscheiden. Außerdem nimmt Weltmeister Verstappen die Titelverteidigung mit der Startnummer 1 in Angriff.

Ziel des neuen Reglements soll die Verbesserung des Racings sein. Durch die neuen aerodynamischen Anforderungen soll das Hinterherfahren sowie in weiterer Folge das Überholen erleichtert werden. Um das zu gewährleisten, werden unter anderem der Frontflügel und die Radaufhängung vereinfacht. Auch Heck und Unterboden müssen neue Anforderungen erfüllen. Die Reifengröße wird von 13 auf 18 Zoll erhöht. Der jüngste Rennwagen aus dem Werk im britischen Milton Keynes wird von Verstappen, Teamkollege Sergio Pérez und Teamchef Christian Horner präsentiert.