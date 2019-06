Live: Formel-1-Renner rast auf den Grazer Schlossberg

Einen spektakulären Vorgeschmack auf den Formel-1-Grand-Prix von Österreich gibt Mittwochmittag Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der Grazer Innenstadt.

Einen Vorgeschmack auf den Formel-1-Grand Prix in Österreich gibt es am Mittwoch in Graz. "Schlossberg grüßt Spielberg" heißt die Veranstaltung im Herzen der Landeshauptstadt. Um Punkt zwölf Uhr gibt Max Verstappen in einem RBR-Boliden mit 900 PS auf dem Karmeliterplatz Gas, jagt die Serpentinen zum Schlossberg hinauf, passiert den berühmten Uhrturm und bremst bei der Kasematten-Bühne.

Livestream aus Graz:

Quelle: SN