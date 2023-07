Im Liveblog: Formel 1 in Spielberg - Verstappen gewinnt Sprint-Bewerb

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat mit einem Sieg im Sprint von Spielberg seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung weiter ausgebaut. Der Niederländer steuerte seinen Red Bull auf langer Zeit nasser Strecke am Samstag souverän zum Erfolg vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Carlos Sainz im Ferrari. Die Königsklasse des Motorsports gastiert an diesem Wochenende in Österreich. Von Freitag bis Sonntag werden am Red-Bull-Ring im steirischen Spielberg insgesamt mehr als 300.000 Besucher erwartet. Verfolgen Sie die größte Sportveranstaltung Österreichs hier im Liveblog!

BILD: SN/GEPA PICTURES Max Verstappen hat am Samstag den Formel-1-Sprint in Spielberg gewonnen.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen" Das Hauptrennen in Spielberg findet am Sonntag (15.00 Uhr/ORF 1, Sky) statt. Verstappen hat auf dem ersten Startplatz die Chance auf seinen siebten Grand-Prix-Sieg im neunten WM-Lauf. Im Vorjahr war er hinter Vizeweltmeister Charles Leclerc Zweiter geworden, allerdings feierte er zuvor schon insgesamt vier Grand-Prix-Siege auf dem Red-Bull-Ring. Liveblog