Lucas Auer erlitt nach schwerem Unfall in Daytona Wirbelbrüche

Der Mercedes-Pilot ist im Krankenhaus und wird in den USA an der Wirbelsäule operiert.

Der Tiroler Rennfahrer Lucas Auer befindet sich nach einem schweren Unfall im Training für das 24-Stunden-Rennen von Daytona im Krankenhaus. Der Pole-Position-Mann in der GTD-Klasse kam am Donnerstag auf dem Traditionskurs in Florida mit seinem Mercedes-AMG GT3 zu weit nach außen und krachte in die Streckenbegrenzung. Laut Angaben seines Managements war Auer nach dem Unfall ansprechbar und bei Bewusstsein, klagte aber über Schmerzen.

Auer wurde laut Angaben des Rennveranstalters in ein lokales Krankenhaus gebracht. Dort wurde mehrere Wirbelbrüche im Lendenbereich diagnostiziert. Der 28-jährige Tiroler wird in den USA operiert.

Mercedes-Bolide stark beschädigt

Sein Bolide nahm beim Crash gegen die Boxenausfahrtsmauer im Frontbereich erheblichen Schaden. Beobachtungen zufolge wurde außerdem der Überrollkäfig des Fahrzeugs aufgeschnitten, um Auer zu bergen. Das Team musste ein Ersatzchassis montieren. Dadurch verliert die Mercedes-Mannschaft die Pole Position und muss in der GTD-Klasse von ganz hinten starten.

Nach der Bestzeit im Qualifying war Auer am Donnerstag auch im ersten Training für den 24-Stunden-Klassiker bis zu seinem Unfall der schnellste Pilot in seiner Klasse gewesen. Mit dem Neffen von Formel-1-Legende Gerhard Berger hätten in Daytona der Deutsche Philip Ellis, der US-Amerikaner Russell Ward und der Niederländer Indy Dontje am Start stehen sollen.

Zwei Österreicher noch am Start

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall Auers sind mit dem Salzburger Philipp Eng (BMW M Hybrid V8/LMDh-Klasse) und dem Wahlsalzburger Klaus Bachler (Porsche 911 GT3 R/GTD-Pro-Klasse) noch zwei Österreicher beim Langstreckenklassiker in den USA am Start. Eng startet in der neuen Prototypenklasse LMDh mit seinen Teamkollegen vom siebten Rang aus in das 24-Stunden-Rennen. Bachler belegte mit seinem Teamkollegen von Pfaff Motorsports in der GTD-Pro-Klasse den achten Rang im Qualifying. "Wir haben beim ersten Test im Dezember gesehen, dass das neue Auto sehr viel Potenzial hat. Wir haben aber auch gesehen, dass wir in puncto Abstimmung noch jede Menge Arbeit vor uns haben", sagte Bachler im Vorfeld der Veranstaltung in Daytona. Das 24-Stunden-Rennen in Daytona ist gleichzeitig der Saisonauftakt für die in den USA stattfindende IMSA-Serie. Eng und Bachler werden die elf Rennen umfassende Meisterschaft komplett bestreiten. Der Startschuss für die 24 Stunden von Daytona fällt am Samstag um 19.40 Uhr.