Lucas Auer verpasst DTM-Titel knapp

Der Sieg am Samstag war für den Mercedes-Piloten am Ende zu wenig.

Am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht: Nach einem Sieg in einem wegen diverser schwerer Unfälle und Safety-Car-Phasen spektakulären Rennen am Samstag, musste sich Lucas Auer beim DTM-Finale in Hockenheim am Sonntag nach einem verkorksten Qualifying und 25 Kilo Zusatzgewicht aufgrund des Triumphs am Vortag mit dem siebten Platz zufrieden geben und verpasste dadurch den Gewinn des Titels. Der österreichische Mercedes-Pilot belegte in der Meisterschaft am Ende den zweiten Rang. "Die Saison war gut, aber heute waren wir chancenlos", sagte Auer, der in der kommenden Saison wieder angreifen will: "Die DTM ist mein Zuhause."

Für Auers Landsmann Thomas Preining war der Traum vom Titel schon am Samstag vorbei. Der Porsche-Pilot kollidierte mit David Schumacher. Das Auto war so schwer beschädigt, dass Preining am Sonntag, wie einige andere Piloten, die in Unfälle verwickelt waren, nicht starten konnte. "Ich habe einige Prellungen und bin sehr enttäuscht", sagte Preining.

Den Titel sicherte sich mit elf Punkten Vorsprung BMW-Pilot Sheldon van der Linde. Dem Südafrikaner reichte im alles entscheidenden letzten Saisonrennen ein dritter Rang, um seinen Punktevorsprung ins Ziel zu retten.