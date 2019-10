Marc Marquez dank Sieg vorzeitig zum 6. Mal MotoGP-Champion

Auch zwei Stürze im Training vermochten Marc Marquez nicht zu bremsen. Der spanische Honda-Pilot fixierte am Sonntag beim Motorrad-Grand-Prix von Thailand mit einem Sieg vorzeitig seinen sechsten WM-Titel in der MotoGP-Klasse. Marquez feierte in Buriram im 15. Rennen seinen neunten Saisonsieg, den insgesamt 53. in der Königsklasse, und eroberte seine vierte MotoGP-Krone in Serie.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Die Zielflagge zum neuerlichen WM-Titel für den Spanier