Marc Márquez fehlt weiterhin - Miguel Oliveira gibt in Austin sein Comeback in der MotoGP

Nach überstandener Verletzung steigt der 28-jährige Portugiese in den USA wieder auf sein Motorrad. Marc Márquez verpasst hingegen das Rennwochenende auf einer seiner absoluten Lieblingsstrecken.

Beim Rennwochenende in Argentinien (KTM-PIlot Brad Binder siegte im Sprint am Samstag ) war Miguel Oliveira verletzungsbedingt nicht am Start. Der 28-jährige Portugiese zog sich bei dem Crash mit Marc Márquez beim Saisonauftakt in Portimao schwere Prellungen am Oberschenkel und im Beckenbereich zu. Nach nur einem Rennen Pause möchte der Aprilia-Pilot am kommenden Wochenende in Austin aber wieder fahren. "Es war schade, dass ich Argentinien verpasst habe. Aber ich freue mich darauf, wieder mit dem Team zu arbeiten", sagte der ehemalige KTM-Pilot , der die Osterfeiertage in seiner Wahlheimat Wien verbrachte. Besteht Oliveira am Donnerstag den Medizincheck der MotoGP-Ärzte, steht der Rückkehr auf die Rennstrecke nichts im Weg.