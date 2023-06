Marcel Hirscher und Michael Walkner greifen beim Erzbergrodeo an

Die beiden Salzburger treten beim legendären Hard-Enduro-Rennen an.

Mit einem Motorrad so schnell es geht einen Berg erklimmen. Was für viele völlig verrückt klingen mag, lässt das Herz von Hard-Enduro-Piloten wie Michael Walkner höherschlagen. Der 25-jährige Krispler nimmt an diesem Wochenende wieder am legendären Erzbergrodeo in der Steiermark Teil und ist Österreichs größte Hoffnung auf einen Heimsieg beim härtesten Endurorennen der Welt. "Es ist das absolute Saisonhighlight und ich freue mich extrem", sagt Walkner, der im Vorjahr als Sechster erstmals das Ziel erreichte. Das soll auch heuer gelingen. ...