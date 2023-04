Marcel Stauffer setzt sich hohe Ziele

Mit drei Siegen und einem vierten Platz ist Marcel Stauffer am vergangenen Wochenende im steirischen Paldau beeindruckend in die Motocross-Staatsmeisterschaft gestartet. "Es hat super funktioniert. Dass es gleich so gut läuft, ist sehr positiv", sagt Stauffer, der in der MX2-Klasse beide Läufe für sich entscheiden konnte und die Wertung dementsprechend anführt. Einen engen Kampf um den Titel erwartet der 21-jährige Nußdorfer vor allem in der schnelleren 450-ccm-MX-Open-Klasse, in der Stauffer erstmals eine komplette Saison absolviert. Nach dem ersten Rennwochenende trennt ...