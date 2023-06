Martin gewinnt MotoGP-Sprint in Deutschland

Ducati-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den MotoGP-Sprint im deutschen Hohenstein-Ernstthal gewonnen. Der von Position sechs gestartete Spanier verwies am Samstag auf dem Sachsenring nach 15 Runden den italienischen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) sowie den australischen KTM-Fahrer Jack Miller auf die Plätze zwei und drei. Es war Martins zweiter Sprintsieg heuer, er arbeitete sich damit in der WM-Wertung auf Rang zwei hinter Leader Bagnaia vor.

Jorge Martin lieferte einen überzeugenden Sprint

Millers Teamkollege Brad Binder kam als Sechster ins Ziel. Der Südafrikaner war kurz vor dem Ende durch ein hartes Manöver des Franzosen Johann Zarco (Ducati) um einen Platz zurückgefallen. Zarco ging allerdings straffrei aus. Im Rennen um den Großen Preis von Deutschland am Sonntag (14.00/live ServusTV) startet Bagnaia aus der Pole. Neben ihm in Reihe eins befinden sich Luca Marini (Ducati) und Miller. Binder steht neben Honda-Star Marc Marquez, der im Qualifying drei Mal zu Sturz gekommen war und im Sprint nur Elfter wurde, sowie dessen Bruder Alex Marquez (Ducati) in der dritten Startreihe.