Matthias Walkner fährt um Dakar-Spitzenplatz: "Die Richtung stimmt"

Der zweitplatzierte Kuchler sprach am Ruhetag von einer "superguten ersten Woche".

Für Österreichs Motorrad-Ass Matthias Walkner ist der zweite Sieg bei der Rallye Dakar zur Halbzeit in Griffweite. 2:39 Minuten fehlen dem Salzburger auf den führenden Briten Sam Sunderland. Walkner gab sich am Samstag, dem einzigen Ruhetag, zuversichtlich, seinem Konkurrenten auf den letzten sechs Etappen einen harten Kampf liefern zu können.

Walkner ist Gesamtzweiter der Rallye Dakar

"Es war eine supergute erste Woche", lautete das Kurzfazit Walkners gegenüber der Veranstalterorganisation ASO. Das Duell mit dem Briten, aber etwa auch mit dem drittplatzierten Australier Daniel Sanders (+5:35 Min.), Teamkollege von Sunderland bei Gas Gas, bleibe in jedem Fall hochspannend. "In der zweiten Woche kann noch genau so viel passieren. Man hat gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn man eine Abrisskante in die Dünen übersieht", erklärte Walkner.

Kuchler visiert weiteren Podestplatz an

Der Sieger von 2018, der sich 2017 nur Sunderland geschlagen geben musste, prophezeite "sicher noch interessante und lange sechs Tage. Die Marschrichtung stimmt, ich habe noch keinen Sturz gehabt. Deswegen kann ich recht zuversichtlich sein." Höchste Konzentration sei aber weiterhin wichtig: "Einen Fehler, der dich 30 Minuten kostet, kannst du dir nicht leisten, weil so viele Fahrer eng dran sind. Ich habe mich bisher auf mein Roadbook konzentriert, bis jetzt mit Erfolg."