Matthias Walkner fällt in Mexiko leicht zurück

Matthias Walkner hat noch gute Chancen auf den Sieg beim Rally-Raid-WM-Lauf in Mexiko.

SN, drob

Die aus sicherheitstechnischen Gründen von 286 auf 162 km verkürzte zweite Etappe der Sonora-Rallye in Mexiko hat der Kuchler Motorradsportler Matthias Walkner auf dem zehnten Rang beendet. Der Salzburger verlor 5:41 Minuten auf Tagessieger Daniel Sanders (AUS) der nun auch die Gesamtwertung dieses Rally-Raid-WM-Laufs anführt.

Walkner, der auf dieser Etappe auch einen Ausrutscher hatte und zu Boden ging, fiel mit einem Rückstand von sieben Minuten auf den sechsten Gesamtrang zurück. Mit Skyler Howes und Sam Sunderland mussten der Vorjahressieger und der aktuelle Weltmeister die Rallye vorzeitig beenden. Red-Bull-KTM-Pilot Walkner gibt sich drei Etappen vor Ende durchaus optimistisch: "Auch ich hatte den einen oder anderen brenzligen Moment inklusive Sturz und habe dann versucht, einen für mich guten Rhythmus zu finden. Der Rückstand mit den fünf Minuten hält sich durchaus in Grenzen und ich freue mich, dass es besser läuft als zu Beginn erwartet", so Walkner. Die dritte Etappe am Mittwoch geht über 466 km, 360 km werden gewertet.