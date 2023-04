Matthias Walkner fiebert nach Dakar-Stürzen seinem Comeback entgegen

Der Motorrad-Pilot ist nach dem verletzungsbedingten Aus bei der Rallye Dakar Mitte Jänner wieder voller Tatendrang. Beim Comeback in Mexiko ist die Platzierung für den Kuchler sekundär.

Die Rallye Dakar machte ihrem Ruf als härteste Rallye der Welt zu Beginn dieses Jahres alle Ehre. Motorrad-Pilot Matthias Walkner stürzte bei dem Wüstenabenteuer in Saudi-Arabien zwei Mal schwer, verletzte sich dabei am Handgelenk sowie am Rücken und musste das Wüstenabenteuer in Saudi-Arabien frühzeitig im Spital beenden. Rund drei Monate später sprüht der Dakar-Sieger von 2018 wieder voller Tatendrang. Seit rund einem Monat trainiert der KTM-Pilot wieder auf seiner Maschine. "Ich kann wieder gut Motorrad fahren, aber es hat sich ...