Matthias Walkner hat bei Sonora Rallye noch Chancen aufs Podest

Vor den letzten beiden Wertungstagen bei der Rallye in Mexiko liegt der Motorradpilot auf dem sechsten Gesamtrang. Auf den Drittplatzierten hat Walkner allerdings nur etwas mehr als zwei Minuten Rückstand.

Matthias Walkner genießt die Fahrten bei der Sonora Rallye in Mexiko

KTM-Pilot Matthias Walkner hat bei seinem Comebackrennen auch nach drei von fünf Etappen bei der Sonora Rallye noch alle Chancen auf einen Podestplatz. Der 36-jährige Kuchler beendete die dritte Etappe der fünftägigen Rallye am Mittwoch auf dem siebten Rang. In der Gesamtwertung liegt Walkner zwei Etappen vor dem Ende des Rally-Raid-WM-Laufs auf dem sechsten Rang. Sein Rückstand auf den derzeit drittplatzierten Argentinier Luciano Benavides beträgt aber nur etwas mehr als zwei Minuten. "Mir hat das Fahren sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang war ich mit vollen Tanks etwas vorsichtig, weil es einige weiche und holprige Pisten gab. Danach konnte ich meinen Rhythmus etwas besser finden und habe für den Rest der Etappe mein Bestes gegeben", erklärte Walkner, der sich auf das Finale der Sonora Rallye freut. "Ich genieße die Veranstaltung und freue mich auf die letzten beiden Tage."