Matthias Walkner - "ich muss alles rausschwitzen"

Vor dem Start zur Rallye Dakar kämpft Vorjahrssieger Matthias Walkner aus Kuchl in Lima noch mit den Folgen eines grippalen Infekts und stimmt sein Abschlusstraining darauf ab.

Gut in Peru gelandet und die Symptome eines grippalen Infekts ließen etwas nach - so begann für den Kuchler Matthias Walkner in Südamerika das Unternehmen Titelverteidigung in der Motorrad-Klasse bei der Rallye Dakar. Bis zum Start am Montag von der Hauptstadt Lima nach Pisco über 331 km (84 km Wertung) will der Vorjahressieger wieder fit sein: "Ich muss hier noch alles rausschwitzen."