Matthias Walkner ist bei der Marokko-Rallye weiter gut unterwegs. Am Samstag startete er als Prolog-Sechster in die erste Etappe und verbesserte sich auf Rang drei. Auf der zweiten großen Ausfahrt mit Start und Ziel in Zagora verlor der Kuchler als Tages-Fünfter einen Platz. "Ich bin den ganzen Tag allein gefahren und wusste auch nicht, wo genau ich stehe, aber mein Tempo und die Navigation waren gefühlt gut", sagte Walkner, der weiter am optimalen Set-up bastelt.