Matthias Walkner nach erster Etappe bei Sonora Rallye im Spitzenfeld

Der Kuchler Motorrad-Pilot Matthias Walkner setzte bei seinem ersten Antreten bei einer Rallye seit dem schmerzhaften Aus bei der Rallye Dakar Mitte Jänner sofort ein Ausrufezeichen. Der 36-Jährige belegte als bester KTM-Pilot in der ersten Etappe den vierten Platz.

Matthias Walkner feierte bei der Sonora Rallye 2023 ein beeindruckendes Comeback . Nach seinem schmerzhaften Aus bei der Rallye Dakar bewies der 36-jährige Kuchler gleich bei der ersten Etappe in Mexiko am Montag, dass er immer noch zu den besten Motorrad-Piloten im Feld gehört. Walkner kam auf dem felsigen Untergrund gut zurecht und belegte auf seiner KTM den starken vierten Rang. "Es war ein tolles Gefühl, wieder Rennen zu fahren. Ich war nicht allzu lange vom Motorrad weg, bevor ich hierher nach Mexiko kam. Ich glaube, ich konnte meinen Rhythmus recht schnell finden, und alles fühlte sich gut an auf dem Motorrad. Es war heute eine recht kurze Etappe, aber sie war superschnell und hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Walkner, der in der Gesamtwertung der Sonora Rallye als Vierter bester KTM-Pilot ist. "Das Terrain war eine Mischung aus Sand, hartem Untergrund und einigen felsigen Strecken. Es war knifflig, aber ich bin super zufrieden damit, wie ich gefahren bin."