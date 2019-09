Matthias Walkner startete in die Atacama-Rallye

Der Dakar-Sieger startet nach längerer Verletzungspause wieder in ein Rennen. In Chile ließ er es auf dem ersten Abschnitt noch vorsichtig angehen.

Die Atacama Rallye zählt zur Cross-Country Rallies Weltmeisterschaft. Sie ist 1.480 Kilometer lang und führt sechs Tage lang quer durch die Dünen der Atacama-Wüste.

Die erste Etappe gewann Walkners KTM-Markenkollege Toby Price. Der Kuchler hielt als Achter seinen Rückstand in Grenzen. "Es hat sich nicht schnell angefühlt, ich war vor allem auf Sicherheit bedacht. Richtig los geht es erst auf dem morgigen Abschnitt."

Die vergangenen sieben Monate verbrachte der Kuchler großteils in Thalgau im Trainingszentrum von Red Bull. Die Tage und Wochen waren der Rekonvaleszenz und dem Muskelaufbau gewidmet. Pro Woche kam der Dakar-Champion auf 20 bis 25 Stunden Training und Physiotherapie. Neben einem gebrochenen Sprunggelenk hat sich der KTM-Pilot im Februar auch gleich noch das gerissene Kreuzband, von seinem Sturz bei der Rallye Dakar 2016, operieren lassen.



Walkner sagte: "Das Sprunggelenk hat vor allem in den letzten Wochen ordentliche Fortschritte gemacht. Meinem Knie geht es nach der Kreuzband OP auch wieder sehr gut. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel an meinem Muskelaufbau und der Feinmotorik gearbeitet. Deshalb bin ich auch sehr positiv gestimmt für Chile. Natürlich ist es, ob meines Trainingsrückstandes, schwer zu sagen, wo ich derzeit liege aber in Spanien habe ich vergangene Woche noch sehr gute letzte Tests und Roadbook Trainings absolviert. Muskel-spezifisch habe ich noch einige Defizite gespürt, vor allem im Schultergürtel und im Rückenbereich. Aber der Rest lief wirklich sehr gut, sogar besser als erwartet", fällt Walkner´s Fazit nach der Rückkehr auf sein Rally-Bike aus.



Der Fokus liegt für den 33-jährigen aber ganz klar auf der Rallye Dakar 2020: "Bei der Atacama Rallye hab ich gar keine Erwartungen. Ich muss schauen wie schnell ich mich wieder an das Renntempo und das Fahren im Sand gewöhnen kann. Ich werde nicht zu viel riskieren - die Zielankunft und Rennkilometer sammeln, stehen eindeutig im Vordergrund. Die Platzierung ist sekundär. Vielleicht gelingt es mir aber, bei der ein oder andere Etappe schon aufzuzeigen. Generell habe ich positive Erinnerungen an die Atacama Rallye, sie hat eine der schnellsten Strecken und ist nicht besonders gefährlich"



Quelle: SN