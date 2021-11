Matthias Walkner tankte ohne Sprit Selbstvertrauen

Das Kuchler Motorrad-Ass siegte auch im letzten WM-Rennen vor der Rallye Dakar. Viel länger hätte die Schlussetappe aber nicht sein dürfen.

Starke Generalprobe vor der Rallye Dakar: Matthias Walkner hat zum Abschluss der Cross-Country-Rallye-WM die Abu Dhabi Desert Challenge gewonnen. Der Kuchler KTM-Pilot, der bereits zuvor als WM-Gesamtsieger festgestanden war, setzte sich nach fast 18 Stunden Fahrtzeit 4:31 Minuten vor dem Franzosen Adrien Van Beveren (Yamaha) durch. "Ich bin sehr froh, dass das letzte Rennen vor der Rallye Dakar so erfolgreich zu Ende gegangen ist, auch wenn es heute noch einmal knapp geworden ist", sagt Walkner.

Die abschließenden 216 Kilometer am Donnerstag hatten es nicht nur wegen eines Sturzes in sich. "Heftig, aber der Airbag hat wieder gute Dienste geleistet", erklärt Walkner, der am Ende mit fast leerem Tank Tageszweiter wurde. "Ich bin mehr oder weniger ins Ziel gerollt, denn es war verdammt knapp mit dem Sprit. Ich musste drei, vier Mal stoppen und mein Motorrad auf die Seite legen, um die restlichen Reserven, die sich irgendwo im Tank befinden, noch zu verwerten", sagt der Dakar-Sieger von 2018.

Um im Jänner an seinen großen Triumph anschließen zu können, bleibt Walkner noch zwei Tage in Dubai, um zu testen. In der Heimat folgt dann der Feinschliff für den Saisonhöhepunkt. Das Selbstvertrauen ist nach einer dominanten WM-Saison groß: Denn Walkner stand bei allen Rennen auf dem Siegerpodest.