Max Verstappen auch in der Puszta auf Angriffskurs

Für die zusätzliche Schärfe in der Puszta wird Max Verstappen schon sorgen. Eine Woche nach seinem Triumph im Deutschland-Grand-Prix kann und will der 21-jährige Niederländer zum ersten Jäger von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton aufsteigen. "Ich mag den Hungaroring, er ist eine meiner Lieblingsstrecken", ließ der Red-Bull-Star vor dem WM-Lauf am Sonntag in Ungarn verlauten.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Der Niederländer Verstappen siegte in Hockenheim