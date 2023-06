Max Verstappen: Ungebremst zum Titel-Hattrick?

Auf der Suche nach ein bisschen mehr Spannung reist die Formel 1 zum achten Saisonlauf nach Kanada. In der WM hat sich Titelverteidiger Max Verstappen mit drei Siegen in Serie schon deutlich abgesetzt. Vor dem Grand Prix in Montreal am Sonntag (20 Uhr) ruhen die Hoffnungen vieler Fans nun auf Mercedes. Favorit ist freilich dennoch Red Bull Racing.

Die Formtabelle spricht ganz klar für die Bullen und Doppelweltmeister Verstappen. Das Team hat die bisherigen sieben Saisonrennen gewonnen, fünf Mal fuhr der Niederländer als Erster über den Zielstrich. Auf seinen mexikanischen Stallrivalen Sergio Perez hat Verstappen schon jetzt 53 Punkte Vorsprung. "Wir haben eine gute Phase. Aber wir müssen weiter hart arbeiten und noch mehr Leistung finden", sagte der 25-Jährige. Im vergangenen Jahr siegte Verstappen in Montreal, auch diesmal ist er im stärksten Auto wohl nur schwer zu schlagen. Wenn, dann nur von Mercedes. Der einstige Serienweltmeister ist nach dem starken Auftritt in Barcelona im Aufwind. Mit dem runderneuerten Silberpfeil fuhren Lewis Hamilton und George Russell auf die Plätze zwei und drei. "Wir können davon ausgehen, dass wir weiter stark sein werden", versicherte Hamilton. Die nur 4,3 Kilometer lange Strecke dürfte dem Mercedes aber nicht ganz so gut liegen. Das wäre dann vor allem eine Chance für Fernando Alonso im Aston Martin.