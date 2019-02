McLaren-Bestzeit dank Neuling Lando Norris bei Tests

Formel-1-Rookie Lando Norris hat die zweite Testwoche auf dem Circuit de Catalunya mit einer Bestzeit für McLaren eingeläutet. Der Brite drehte auf dem Kurs in Montmelo am Dienstagnachmittag eine Runde in 1:17,709 Minuten und war damit knapp schneller als Red Bulls Franzose Pierre Gasly, der aber auf einem härteren Reifen unterwegs war. Bei Weltmeister Mercedes setzten sich die Probleme fort.

/APA (AFP)/LLUIS GENE Norris überraschte als Schnellster bei den Tests am Dienstag