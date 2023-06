Mercedes-Chef Wolff erwartet baldige Hamilton-Unterschrift

Mercedes ist zuversichtlich, dass Rekordweltmeister Lewis Hamilton auch in der kommenden Formel-1-Saison für den deutschen Rennstall fährt und die Unterschrift dafür bald erfolgt. "Ich glaube, wir reden eher über Tage als über Wochen", erklärte Teamchef Toto Wolff in einem CNBC-Interview im Vorfeld des GP von Kanada am kommenden Sonntag. Der Vertrag des siebenfachen Weltmeisters läuft nach dieser Saison aus, Diskussionen über eine Verlängerung laufen seit Monaten.

BILD: SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Hamilton wird wohl auch kommende Saison für Mercedes fahren

"Wir haben eine so gute Beziehung, dass wir den Moment scheuen, in dem wir über Geld reden müssen", sagte Wolff, der gerne eine Vertragsverlängerung noch vor dem Rennen am Sonntag abschließen möchte. Der 38-jährige Brite Hamilton fährt seit dem Jahr 2013 für Mercedes und hat sechs seiner sieben WM-Titel mit seinem aktuellen Team erreicht.