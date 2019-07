Mercedes-Duo gab im Silverstone-Training das Tempo vor

Das Mercedes-Duo hat im Training für den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone am Freitag das Tempo vorgegeben. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton wurde bei seinem Heimspiel in der zweiten Session 0,069 Sekunden hinter Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland Zweiter. Hamiltons Herausforderer Sebastian Vettel kam noch hinter Ferrari-Kollege Charles Leclerc nicht über Platz vier hinaus.

Der in der Gesamtwertung klar führende Hamilton peilt am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1) den sechsten Sieg in seinem Heimrennen an, womit er zum alleinigen Rekordgewinner werden würde. In Silverstone finden der Weltmeister und Bottas primär dank tieferer Temperaturen wieder Bedingungen vor, die Mercedes besser zusagen als zuletzt im Grand Prix von Österreich. Das Rennen in Spielberg, wo sich das dominierende Team zum ersten Mal in diesem Jahr hatte geschlagen geben müssen, wurde bei extremer Hitze gefahren.

Pierre Gasly im Red Bull wurde am Nachmittag Fünfter. Der Franzose hatte das Klassement nach dem ersten Training überraschend angeführt. Obwohl eine Bestzeit zum Auftakt nicht überbewertet werden soll, tat Gasly das Ergebnis gut. Weil er bisher die Erwartungen nach seinem Aufstieg vom Schwester-Team Toro Rosso nur selten zu erfüllen vermochte, sah sich Gasly Kritik ausgesetzt. Zuletzt hatte er sich von Teamkollege Max Verstappen bei dessen Sieg in Spielberg sogar überrunden lassen müssen.

Die Silberpfeile unterstrichen in Mittelengland ihre Rolle als große Favoriten. Schon von 2013 bis 2017 gab es für Mercedes fünf Siege hintereinander, beendet wurde die Serie erst im Vorjahr durch Vettel. Der Deutsche landete 2018 vor Hamilton, der sich allerdings nach einem von ihm unverschuldeten Unfall in der Anfangsphase mühsam noch nach vorne kämpfen musste. Aktuell hat Vettel in der WM 74 Punkte Rückstand auf Hamilton, der bereits sechsmal in dieser Saison gewinnen konnte.

Quelle: APA