Mercedes ist ein Team für die Geschichtsbücher

Mercedes ist zum sechsten Mal in Folge Teamchampion in der Formel 1, zum sechsten Mal in Serie wird auch ein Pilot des Rennstalls Weltmeister. Bei Ferrari gab es in Japan die bittere Erkenntnis, dass es nach einem Zwischenhoch mit drei Siegen in Folge noch immer großen Nachholbedarf gibt. Mercedes sei "ganz nah dran an der Perfektion", erkannte Sebastian Vettel die Leistung des Konkurrenten an.

SN/APA (AFP)/TOSHIFUMI KITAMURA Letztlich fährt auch Ferrari doch nur hinterher