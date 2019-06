Mercedes-Piloten auch im Abschlusstraining überlegen

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas ist im Abschlusstraining der Formel 1 vor dem Grand Prix in Frankreich die Bestzeit gefahren. Der Finne verwies WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im anderen "Silberpfeil" am Samstag in Le Castellet auf Rang zwei. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Sebastian Vettel belegten in dieser Reihenfolge den dritten und vierten Platz.

SN/APA (AFP)/GERARD JULIEN Bottas fuhr im Frankreich-Training Bestzeit