Miami ist für die Formel 1 der erste Höhepunkt des Jahres

Teams und Fahrer fiebern dem ersten von drei Saisonrennen in den USA entgegen. Red Bull startet mit Speziallackierung.

Nach Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien, Australien und Aserbaidschan gastiert die Formel 1 am kommenden Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr in den USA. Das Grand-Prix-Wochenende in Miami ist für die Königsklasse des Motorsports aus mehreren Gründen das erste absolute Highlight des Jahres.

Die Piloten rund um Weltmeister Max Verstappen dürfen sich neben dem Urlaubsflair in Florida vor allem auf bessere Rennbedingungen als bei der Premiere im Vorjahr freuen. Denn nach der teils harschen Kritik am Asphalt der temporären Rennstrecke, die spektakulär rund um das Hard Rock Stadium des Footballteams Miami Dolphins verläuft, wurde der Belag auf der knapp fünfeinhalb Kilometer langen Strecke erneuert.

Fast genauso wichtig wie das Geschehen auf der Strecke ist den Verantwortlichen der Rennserie und den Teams in Miami aber die Show rund um das Sportevent. Die Formel 1 mit Rechteinhaber Liberty Media hat vor einigen Jahren das riesige Potenzial, das der US-Markt für die Königsklasse des Motorsports zu bieten hat, erkannt. Um den Boom vor allem in den USA aufrechtzuerhalten, wird den Fans beim ersten von drei Saisonrennen in den Vereinigten Staaten ein dichtes Programm geboten. DJs und Popstars sollen bei den Besuchern vor Ort für Festivalstimmung sorgen, die Unterkünfte für die Teams wurden ins Hard Rock Stadium verlegt. Auf dem Rasen soll ein "Team Village" entstehen - auch die Fans sollen Einblicke ins Stadion erhalten. Vor dem Rennen am Sonntag wird es auf der Startaufstellung zu einem Promiauflauf kommen. Im Vorjahr waren etwa Footballlegende Tom Brady, Sänger Pharrell Williams und Ex-Fußballprofi David Beckham zu Gast.

Wie wichtig der Auftritt in den USA auch für die Teams ist, beweist Red Bull Racing. Das österreichische Team startet in Miami mit einer Speziallackierung. Wie das derzeit schnellste Auto im Feld aussehen soll, wurde im Vorhinein von Fans bestimmt. Den Zuschlag für Miami an diesem Wochenende bekam der Entwurf einer Grafikstudentin aus Argentinien, der mit den Farben Pink, Blau und Violett spielt. "Setze dein Zeichen", so der Slogan des Rennstalls für die Kampagne. Weitere Sonderlackierungen sind für die beiden weiteren US-Rennen in Austin Ende Oktober und in Las Vegas knapp einen Monat danach geplant.