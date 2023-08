Michael Walkner behauptet trotz großer Probleme fünften WM-Rang

Der Motorradpilot aus Krispl hatte bei der vierten Station der Hard-Enduro-WM Pech. In der Gesamtwertung bleibt der GasGas-Pilot trotzdem in den Top fünf.

Als vierte Station der Hard-Enduro-WM fand am Wochenende das Red Bull Outliers im kanadischen Steveville statt. Nach dem Prolog am Olympic Plaza im Stadtzentrum von Calgary, den Michael Walkner als 14. beendete, fand am Sonntag das Hauptrennen in einem "mondlandartigen" Canyon statt.

Walkner: "Hinterbremse funktionierte nur mehr sehr eingeschränkt"

Auf einem für die Fahrer schwer einschätzbaren Untergrund musste eine etwa elf Kilometer lange Runde mit vielen schwierigen Auf- und Abfahrten mehrmals bewältigt werden. Walkner gelang ein einigermaßen guter Start, doch bei der ersten schwierigen Auffahrt kam es wegen einiger gestürzten Konkurrenten zu einem Stau, den der GasGas-Pilot aber ohne großen Zeitverlust umfahren konnte. "Nach diesem Vorfall fand ich aber bald einen guten Rhythmus und lag nach der ersten Runde bereits an sechster Stelle. Doch dann verwickelte sich ein am Boden liegendes Begrenzungsnetz an meinem Hinterrad, wodurch die Hinterbremse nur mehr sehr eingeschränkt funktionierte," erklärte Walkner.

Walkner weiterhin WM-Fünfter



Der Salzburger verlor deshalb kontinuierlich Zeit auf die Spitzengruppe, konnte aber als Zehnter noch das Ziel erreichen. In der WM-Wertung liegt Walkner nach vier von sechs WM-Läufen weiterhin auf dem fünften Rang.