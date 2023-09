Michael Walkner bei "Aspang Race" nur knapp geschlagen

Der Krispler Motorradfahrer holte bei seinem Abstecher in die Cross-Country-Welt fast den Sieg. In der WM geht es erst Mitte Oktober wieder weiter.

Michael Walkner musste sich bei der 20. Auflage des "Aspang Race" in Niederösterreich am vergangenen Wochenende im Kampf um den Sieg unter etwa 1500 Teilnehmern nur knapp geschlagen geben. Der GasGas-Pilot kam hinter Andrea Verona - vierfacher Klassikenduroweltmeister aus dem GASGAS Factory Team - als Zweiter ins Ziel. "Diese turbulente Fahrt mit zwei Tankstopps und einem Gewitter mit anhaltenden starken Regenfällen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit einem zweiten Platz hinter Andrea Verona und einem neunminütigen Vorsprung auf den Dritten bin ich sehr zufrieden", meinte Walkner, der positive Erkenntnisse gewinnen konnte. "Dass ich bei so einem Speedrennen teilweise mit Andrea Verona mithalten konnte, stimmt mich positiv und gibt mir Zuversicht für die kommenden Rennen."

Walkner kann sich erholen

Nach einigen anstrengenden Rennen und einem Überseetrip nach Kanada steht für Walkner eine fünfwöchige Rennpause auf dem Programm. Weiter geht es für den Krispler Mitte Oktober mit der 5. Runde zur Hard Enduro Weltmeisterschaft in Spanien.