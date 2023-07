Michael Walkner kämpft sich durch die rumänische Wildnis

Der Gaißauer Hard-Enduro-Fahrer jagt derzeit bei den "Red Bull Romaniacs" einen Podiumsplatz. In der Gesamtwertung der WM hat er sich bereits auf Platz fünf vorgearbeitet.

Nach dem Prolog der heurigen "Red Bull Romaniacs" am Dienstagnachmittag geht Michael Walkner heute, Mittwoch, als 14. ins Rennen. Dieses führt vier Tage lang wortwörtlich über Stock und Stein, es gilt als eines der härtesten im ohnehin brutalen Hard-Enduro-Bereich - Ex-Skistar Marcel Hirscher, seit Jahren ein passionierter Motocross- und Enduro-Fahrer, war 2021 mit Beinbruch und Bänderriss ausgeschieden.

2021 war Walkner in der (höchsten) Gold-Klasse Neunter geworden, im vergangenen Jahr Fünfter, wobei er zwischenzeitlich nur wenige Minuten am Podestplatz vorbeigeschrammt war. Dementsprechend hoch sind Selbstvertrauen und Motivation des 25-Jährigen für die heurige Ausgabe des Rennens: "Auf die Red Bull Romaniacs freue ich mich sehr, das Gelände liegt mir total gut, es kann gar nicht steil genug sein, je schwerer, desto besser. In Norditalien haben wir ein optimales Trainingsgelände gefunden, das dem Gebiet rund um Sibiu sehr ähnlich ist, da habe ich meine Skills bestmöglich ausbauen können."

Die ersten zwei Stationen der FIM Hard-Enduro-Weltmeisterschaft sind gut gelaufen für den Gaißauer: Beim Xross in Serbien wurde er Fünfter, beim Heimrennen am steirischen Erzberg Siebter, und auch für die Romaniacs traut ihm Vater Rupert Walkner viel zu: "Erzberg, Romaniacs und Serbien, das sind die Pisten, die er wirklich gern hat, das sind die großen Chancen für einen Podiumsplatz. Es ist möglich, aber ist schwierig, es gibt so viele gute Fahrer, und in fünf Tagen kann viel passieren."