Michael Walkner startet trotz Verletzung in Kanada

Normalerweise müsste der Bänderriss von Michael Walkner sechs bis acht Wochen verheilen. Doch nach nur einem Monat steht der Gaißauer schon wieder am Start und will am Wochenende in Kanada WM-Punkte sammeln.

SN/sw/belluschi Beim Red Bull Romaniacs holte Walkner trotz Verletzung noch Platz 5.