Michael Walkner wieder stark beim Erzbergrodeo

Wieder im Ziel angekommen, wieder unter den Top 10, aber aus dem anvisierten Top-3-Platz wurde nichts für den Gaißauer Hard-Enduro-Spezialisten. Auch Ex-Skistar Marcel Hirscher aus Annaberg wagte sich wieder auf den Erzberg

Mehr als 1000 Fahrer aus 44 Nationen standen vergangene Woche beim Prolog zum legendären "Red Bull Erzbergrodeo" in der Steiermark am Start. 500 qualifizierten sich für das Hauptrennen, den sogenannten Red Bull Hare Scramble - darunter auch, als 17. des Prologs, der Gaißauer Michael Walkner in der ersten Startreihe.

Am Sonntag wurde bei optimalen Bedingungen um Punkt 12:00 Uhr das vierstündige Hauptrennen gestartet und Walkner kam gleich gut weg: "Ich befand mich nach den ersten Kurven und Steilhängen im vorderen Spitzenfeld. Durch einen Fahrfehler, bzw. einen losen Stein, kam ich von der Ideallinie ab, rutschte im unwegsamen Gelände einige Meter hinunter und konnte mich aus dieser Situation nur langsam und schwer befreien." So musste er zusehen, wie mehrere Fahrer an ihm vorbeifuhren, konnte sich aber wieder auf Rang 6 vorarbeiten - bis zum nächsten Missgeschick, im sogenannten "Carls Dinner": "Mitten im Steinfeld ist die Antriebskette vom hinteren Kettenrad gesprungen, das ist mir noch nie passiert. Wahrscheinlich habe ich einen schroffen Felsen unglücklich mit dem Hinterrad touchiert. Bei der Reparatur, welche ich während des Rennens natürlich selbst durchführen musste, verlor ich wieder drei harterkämpfte Positionen."

Auch Marcel Hirscher wagte sich wieder auf den Erzberg

Danach sammelte der 25-Jährige all seine Kräfte, fuhr fehlerfrei bis zur Ziellinie und wurde mit dem 7. Platz belohnt - ein starkes Ergebnis für ein Rennen, bei dem viele froh sind, überhaupt das Ziel zu erreichen. So zum Beispiel Marcel Hirscher, der zum zweiten Mal am Erzberg antrat: Der Ex-Skistar aus Annaberg ging nach Platz 53 im Prolog in der zweiten Startreihe ins Hauptrennen und kam bis zum Checkpoint 19 (von 27) - das sind um zwei mehr als 2022, das ist gleichbedeutend mit einem Platz unter den Top 100.

Michael Walkner hat nach diesem anstrengenden Heimrennen nun eine längere Verschnaufpause bis zum "Red Bull Roomaniacs" Ende Juli - die nächste Runde zur FIM Hard-Enduro Weltmeisterschaft Anfang Juli in Italien ist wegen fehlender behördlicher Genehmigungen ersatzlos gestrichen worden.