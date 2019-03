Mick Schumacher testet für Ferrari und Alfa Romeo

Mick Schumacher wird nächste Woche sein Formel-1-Testdebüt geben. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird am nächsten Dienstag in Bahrain zunächst für Ferrari fahren, ehe er tags darauf für das Partnerteam Alfa Romeo eingesetzt wird. Dies wurde am Dienstag offiziell bekanntgegeben.

"Ich bin natürlich total aufgeregt und möchte mich bei Ferrari und Alfa Romeo für diese Gelegenheit bedanken. Ich freue mich auf diese großartige Erfahrung", erklärte der 20-jährige Deutsche, der an diesem Wochenende in Sakhir auch sein Debüt in der Nachwuchsserie Formel 2 geben wird. Den zweiten Ferrari-Testtag absolviert dann Sebastian Vettel.

Schumacher ist nach dem Gewinn der Formel-3-EM im vergangenen Jahr mit dem Prema-Team in die Formel 2 aufgestiegen. An diesem Wochenende in Sakhir wird er sein Debüt in der Nachwuchsserie geben. Seit Mitte Jänner gehört Schumacher auch der Nachwuchsakademie von Ferrari an. Für den italienischen Rennstall hatte sein Vater Michael fünf seiner sieben Fahrertitel geholt.

Nach dem Europa-Auftakt der Formel 1 in diesem Jahr in Barcelona am 12. Mai finden noch weitere zwei Testtage für Nachwuchsfahrer statt. Teilnehmen müssen an zwei der insgesamt vier Tagen junge Fahrer, die nicht mehr als zwei Grand Prix bestritten haben.

Quelle: Apa/Dpa