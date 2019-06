Einen spektakulären Vorgeschmack auf den Formel-1-Grand-Prix von Österreich gibt heute Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Am Sonntag noch in Le Castellet, jetzt schon in Spielberg: Die Vorhut zum Formel-1-Grand-Prix am Wochenende in der Steiermark machte sich unmittelbar nach dem Rennschluss in Frankreich auf den Weg. Back-to-back wird im Fachjargon die Folge von zwei Läufen unmittelbar ...