Monaco zeigt sich beim Gastspiel der Formel 1 von seiner besten Seite

Nach zwei Pandemiejahren ist in Monaco wieder alles wie früher. Beim Formel-1-Spektakel ist das Wetter am Sonntag die große Unbekannte.

Trotz der zuletzt aufkeimenden Kritik am Grand Prix von Monaco wird bei der Ankunft im Fürstentum schnell klar: Die Atmosphäre beim Traditionsrennen an der Cote d'Azur ist und bleibt einzigartig, Außentemperaturen von über 30 Grad und strahlender Sonnenschein machten die malerische Kulisse am ersten Tag des Rennwochenendes perfekt. Das Dröhnen der Motoren ist im ganzen Stadtteil zu hören. Je näher man der Rennstrecke kommt, desto unwirklicher scheint es, dass hier Rennfahrer mit ihren hochgezüchteten PS-Monstern um die Wette fahren sollen.

...