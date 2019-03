Der österreichische Rennstall KTM will sich im dritten Jahr in der MotoGP dort etablieren, wo die Luft bereits dünn ist. Für die am Wochenende in Katar beginnende Saison lautet der klare Auftrag von Boss Stefan Pierer: Podiumsplätze erkämpfen.

SN/red bull content pool KTM-Neuzugang Johann Zarco war der begehrteste MotoGP-Aufsteiger in der Transferzeit.