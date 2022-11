KTM-Pilot Augusto Fernández neuer Weltmeister in Moto2

Dem 25-jährigen Spanier reichte beim Saisonfinale der Moto2-Kategorie im Rahmen der Motorrad-WM in Valencia ein zweiter Rang, um sich zum Weltmeister zu küren. Der Titelgewinn stand schon früh im Rennen fest, da WM-Rivale Ai Ogura stürzte. Den Rennsieg beim Saisonfinale holte sich Toptalent Pedro Acosta, der zudem als "Rookie of the Year" ausgezeichnet wurde.

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Augusto Fernández behielt im WM-Finale die Nerven

Fernández wird 2023 für das neue KTM-Werksteam GasGas in der MotoGP an der Seite von KTM-Rückkehrer Pol Espargaró an den Start gehen und in der Königsklasse um Punkte kämpfen. Acosta bleibt auch in der kommenden Saison Moto2-Pilot und gilt als Topfavorit auf den WM-Titel in der zweithöchsten Klasse.