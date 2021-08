Moto3 in Spielberg: Maximilian Kofler rast bei Comeback in die Top Ten, Acosta siegt erneut

Der Oberösterreicher fuhr bei seinem ersten Rennen nach einer zweimonatigen Verletzungspause fehlerfrei und jubelt über sein bisher bestes Ergebnis in der Moto3. Von Startplatz 24 aus gelang Kofler auf nasser Fahrbahn eine starke Aufholjagd.

Damit haben wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten im Motorrad-Zirkus gerechnet. Der Österreicher Maximilian Kofler fuhr mit dem neunten Platz beim Rennen der Moto3 in Spielberg sein bisher bestes Ergebnis in der Motorrad-WM ein. Und das bei seinem ersten Antreten nach einer über zweimonatigen Rennpause aufgrund mehrerer Brustwirbelbrüche. Dabei verlief das Qualifying am Samstag für den 20-Jährigen noch nicht nach Wunsch. Am Rennsonntag startete der KTM-Pilot bei seinem Heimrennen auf nasser Fahrbahn von Startplatz 24 aus eine starke Aufholjagd, die ihn zwischenzeitlich bis auf den sechsten Rang nach vorn spülte. Nach 23 Runden überquerte Kofler als Neunter die Ziellinie. "Ich bin sehr glücklich und extrem erschöpft. Das habe ich mir nach der langen Pause nicht gedacht, ich bin noch nie so weit vorn herumgefahren", freute sich der Oberösterreicher über das Karrierehighlight.

Den Sieg holte sich einmal mehr Wunderkind Pedro Acosta. Der 17-jährige KTM-Pilot überholte seinen Kontrahenten Sergio Garcia vor der letzten Kurve des Rennens und baute damit seinen Vorsprung in der WM-Wertung weiter aus. Kurios: Garcia stürzte vor der letzten Kurve, rettete wegen des großen Vorsprungs auf die Konkurrenz aber dennoch den zweiten Platz ins Ziel.