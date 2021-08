Moto3-Pilot Maximilian Kofler: "Die Vorfreude ist riesig"

Der 20-jährige Österreicher feiert nach einer Verletzungspause sein Comeback in Spielberg.

In seiner zweiten Moto3-Saison erlebt Maximilian Kofler bislang ein Wechselbad der Gefühle. Beim Saisonauftakt in Katar konnte der 20-jährige Oberösterreicher erstmals WM-Punkte holen, beim Grand Prix von Italien in Mugello zog sich der KTM-Pilot in der Startphase des Rennens nach einem Sturz mehrere Brustwirbelfrakturen zu. Nun feiert Österreichs einziger Starter in der Motorrad-WM ausgerechnet beim Heimrennen in Spielberg sein Comeback. Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" spricht Kofler über seinen Heilungsprozess, die Besonderheiten des Red Bull Rings und was er ...