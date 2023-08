MotoE: Eine Weltmeisterschaft, die kaum Interesse weckt, aber einen wichtigen Beitrag leistet

Die voll elektrische Rennserie auf zwei Rädern hat so gut wie keine Fans. Warum die MotoE trotzdem Teil der Motorrad-WM ist.

Insgesamt fünf Rennserienstehen an diesem Wochenende beim Gastspiel der Motorrad-WM in Österreich am Start. Neben der MotoGP, Moto2, Moto3 und dem Red Bull Rookies Cup dreht am Red-Bull-Ring auch die MotoE ihre Runden.Die vollelektrische Serie wurde 2019 nach dem Vorbild ...