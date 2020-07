MotoGP: Alle wundern sich über das Comeback von Marc Márquez

Moto-GP-Weltmeister Marc Márquez plant eine Woche nach seinem verheerenden Sturz beim Saisonauftakt im spanischen Jerez sein Comeback. Der Spanier brach sich bei dem Sturz kurz vor dem Rennende den rechten Oberarm und wurde erst am Dienstag in Barcelona operiert.

Am Dienstag lag MotoGP-Weltmeister Marc Márquez nach seinem verheerenden Sturz beim Saisonauftakt in Jerez noch auf einem OP-Tisch in Barcelona. Dem Spanier wurde nach seinem Oberarmbruch eine Titanplatte eingesetzt. Nur vier Tage nach der Operation kehrt der 27-Jährige am Samstag auf die Rennstrecke in Jerez zurück. "Wir haben uns auf den Kompromiss geeinigt, dass Marc am Samstag einen Versuch startet und wir dann entscheiden, ob das Rennen am Sonntag (14 Uhr/Servus TV) machbar ist oder nicht", erklärt Honda-Teamchef Alberto Puig. Das Blitzcomeback ringt der Konkurrenz Respekt ab.

"Ich finde, das ist ziemlich unglaublich", meint Auftaktsieger Fabio Quartararo. KTM-Rookie Brad Binder geht sogar noch einen Schritt weiter: "Er scheint kein Mensch zu sein. Ich glaube, er könnte auch mit einem Arm am Rücken noch ein fantastisches Ergebnis einfahren." Márquez erntet aber auch kritische Stimmen. "Von außen betrachtet, ist es schwer zu verstehen", sagt MotoGP-Legende Valentino Rossi.

Yamaha gibt in den MotoGP-Trainings den Ton an

Bei den beiden freien Trainings am Freitag erzielte Yamaha-Pilot Maverick Vinales die Bestzeit. Hinter dem Spanier landeten Teamkollege Rossi und KTM-Pilot Binder. Mit Pol Espargaro und Miguel Oliveira schafften zwei weitere KTM-Piloten den Sprung unter die besten sechs Fahrer. Auftaktsieger Quartararo (Petronas-Yamaha) musste sich mit Rang 14 begnügen. Cal Crutschlow (LCR-Honda) und Alex Rins (Suzuki), die an diesem Wochenende ebenfalls ihre Comebacks nach überstandenen Verletzungen geben, landeten als 20. und 21. am Ende des Klassements.

Quelle: SN